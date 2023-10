Fußball, Integration und Spaß: Bereits zum 21. Mal gastierte am Mittwoch der ÖZIV-Integra-Cup im Kapfenberger Fekete-Stadion. Nach mehreren Verschiebungen konnte man nun mit überschaubaren sechs Mannschaften ankicken. "Wir spielen aber mit so einer Begeisterung, als wären es 20", meint Roland Harrer, Präsident des ÖZIV Steiermark, in seiner Begrüßung.