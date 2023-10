Als der Mariazeller Bürgermeister Walter Schweighofer vergangenen Sonntag in Halltal unterwegs war, traute er seinen Augen nicht: Direkt an der Salzabrücke hatten Biber einen Damm über den kleinen Fluss gebaut. "Wir hatten in den letzten Jahren schon einige Sichtungen an der Salza, aber eher in versteckten Bereichen. Offenbar vermehren sich die Biber, was kein Wunder ist, schließlich haben sie hier keine natürlichen Feinde und viel Nahrungsangebot."