Die Verbindung von Religion und Tourismus ist in Mariazell eine untrennbare. "Natürlich ist die Wallfahrt seit vielen Jahrhunderten eines unserer wirtschaftlichen Standbeine", sagt Pater Superior Michael Staberl. Die römisch-katholische Basilika mit dem dort ausgestellten hölzernen Mariengnadenbild machte das Mariazellerland zum bedeutendsten Wallfahrtsort in Österreich. "Mariazell wäre ein weitaus weniger wichtiger Ort ohne die Basilika", so ehrlich müsse man sein.