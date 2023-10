Susanne und Hannes Lechner aus Kindberg haben sich vor sechs Jahren bei der Landjugend kennen- und lieben gelernt. "Es war purer Zufall, dass wir uns über den Weg gelaufen sind", verrät uns die Braut.

Um das Glück perfekt zu machen, haben die Drogistin – derzeit in Karenz – und der Instandhalter nun im engsten Familien- und Freundeskreis feierlich Ja zueinander gesagt und in Kindberg den Bund fürs Leben geschlossen.

"Mit den Kindern Marie und Lilly verbringen wir am liebsten unsere gemeinsame Freizeit. Gerne fahren wir in eine Therme oder in einen Tierpark", erzählt das frischvermählte Paar.

Hier geht es zu den Brautpaaren aus dem Mürztal!