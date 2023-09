Ob laute Musik oder die Geschwindigkeit auf zwei Brettern, mit großen Veranstaltungen kennt sich die Gemeinde Spital am Semmering aus. Immerhin lockt der Skiweltcup der Damen ebenso zahlreiche Gäste an wie das in der härteren Musikszene beliebte Kaltenbach Open Air. Am kommenden Dienstag, also in genau einer Woche, betritt aber auch die Gemeinde Spital Neuland: Nach Veranstaltungen in Oberösterreich und im Burgenland macht mit der Austrofoma die größte Forstfachmesse Österreichs am Stuhleck Station, die mehr als 150 Aussteller anziehen soll und mit Harvester und Drohnen punkten will. "Wir rechnen in den drei Tagen mit 20.000 Besuchern, pro Tag limitieren wir die Karten auf 7500 Stück", heißt es seitens der Veranstalter.