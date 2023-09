Die Zeit der nächsten Generation im obersteirischen Tennis ist angesprochen. So zeichnet es sich anhand der Ergebnisse der diesjährigen Mürztal Series ab. Die erst 15-jährige Katja Batarilo (KSV Böhler-Edelstahl) konnte sich mit dem Turniersieg in Kapfenberg und den Finaleinzügen in Mürzzuschlag und St. Lorenzen den Gesamtsieg ind der Damenwertungsich. Platz zwei und drei gingen an die Schwöbing-Siegerin Marion Krainer (TC Alpine Donawitz) und die 14-jährige Lara Markuszik vom SV St. Marein-Lorenzen.