Während die Schulkinder in Bruck am Montag, dem 11. September, den ersten Schultag erlebten, war für die Stadtgemeinde bereits Zeugnistag. Die im vergangenen Juni abgehaltene Bürgerbefragung wurde in den letzten Monaten genauestens analysiert, und bietet jetzt eine Grundlage, um neue oder auch laufende Projekte im Hinblick auf deren Stellenwert für die Bevölkerung neu zu denken.