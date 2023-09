Am Sonntag, dem 10. September, ereignete sich ein Brandeinsatz am Turnauer Hochanger auf knapp 1500 Metern Seehöhe. Am Vormittag bemerkten aufmerksame Wanderer einen Wiesenbrand und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Freiwillige Feuerwehren Turnau und Mariazell rückten sofort zum Einsatz auf der Göriacheralm mit mehreren Fahrzeugen aus. Ein Polizeihubschrauber des BMI wurde für Erkundungsflüge herangezogen. Kurz vor Mittag wurde noch die Flugdienststaffel Ost/Süd mit Stützpunkt bei der Stadtfeuerwehr Kapfenberg zum Einsatzort gerufen.