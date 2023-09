Vergangene Woche war es genau ein Jahr her, seitdem die ersten Gäste am 8. September im Hideaway Montestyria Hotel einkehrten. Ein wichtiger Moment für die Hoteliers Helga und Peter Lindmoser, die sich auf die Eröffnung lange und akribisch vorbereitet hatten. "Wir haben gut vier Jahre geplant. Vor dem Bau der Chalets haben wir uns den Tourismus in Südtirol und im Westen Österreichs genau angeschaut. Dann stand unser Konzept", erzählt Peter Lindmoser.