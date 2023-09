An den 18. August 2022 werden sich die Bewohner des Mürztals noch länger erinnern. Binnen weniger Minuten breiteten sich an besagtem Donnerstag Orkanböen aus, die plötzlich mit 100 km/h und mehr durch die ganze Region zogen. Umgestürzte Bäume, blockierte Fahrwege, abgedeckte Dächer und teilweise schwere Sachbeschädigungen hielten die Einsatzkräfte auf Trab. Besonders stark machte sich der Orkan in Bruck bemerkbar, wo binnen kürzester Zeit Tische, Stühle und Schirme der innerstädtischen Kaffeehäuser quer über den Hauptplatz flogen.