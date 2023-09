Wer am Samstagvormittag am Parkplatz des Kapfenberger Gymnasiums vorbeifuhr, musste wohl zweimal hinschauen. Immerhin hatte Klaus Tappauf dort für ein Zusammentreffen der besonderen Sorte gesorgt. Seit 2016 veranstaltet der Kapfenberger Autoliebhaber Klaus Tappauf gemeinsam mit seiner Gattin Barbara und etlichen Gleichgesinnten Benefizausfahrten, diesmal kamen nun die Kunden von Jugend am Werk Kapfenberg rund um Leiterin Martina Haßler in den Genuss dieser Leidenschaft.