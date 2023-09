Der kommende Dienstag, der 5. September, nimmt im Kalender von Erwin und Helga Tuller aus Tragöß-St. Katharein einen ganz besonderen Platz ein. Immerhin steht da ein 60. Geburtstag an. Doch weder Helga noch Erwin begehen einen Ehrentag, sondern ihr Unimog. Erstmals zugelassen am 5. September 1963, kann das allradgetriebene "Universal-Motor-Gerät - Unimog" aus dem Hause Mercedes-Benz auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. In seiner Jugend wurde es sieben Jahre lang beim Bau der Felbertauernstraße eingesetzt.