Der Handel in Bruck an der Mur wächst demnächst um ein weiteres Geschäft. Schon am Freitag, dem 8. September, eröffnet in der Herzog-Ernst-Gasse 2 "ertl Jeans", ein Fachgeschäft speziell für Hosen. Ab 9 Uhr können Kunden sich ein genaues Bild vom Angebot für Marken-Jeans in verschiedensten Längen und Größen für Damen und Herren machen.