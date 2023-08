Menschen mit Hunden sind oft dazu bereit, für das Wohl ihres Tieres tief ins Geldbörserl zu greifen. In Bruck zum Beispiel ist eine notwendige finanzielle Aufwendung die jährliche Hundeabgabe. Pro Jahr werden so pro Tier 60 Euro fällig, durch die Erbringung von verschiedenen Nachweisen kann dieser Betrag auf bis zu 30 Euro reduziert werden. Den Brucker Neos ist diese Hundesteuer – sie wurde in dieser Form 2017 im damaligen Gemeinderat festgelegt – ein Dorn im Auge.