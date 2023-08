Am Nachmittag des Dienstags, dem 22. August, ereignete sich am Erlaufsee im Mariazellerland ein Badeunfall. Ein 13-jähriges Mädchen aus Wien, das mit ihrer Familie in St. Sebastian auf Urlaub war, fand sich gegen 18.30 Uhr plötzlich in einer Notlage wieder. Nachdem sie von einer Wasserrutsche am See gerutscht war, tauchte sie aus noch ungeklärter Ursache auch nach längerer Zeit nicht wieder an der Wasseroberfläche auf. Ihr Vater befand sich in Nähe der Rutsche. Gemeinsam mit weiteren einschreitenden Badegästen konnte das Mädchen ans Ufer gebracht werden. Die 13-Jährige musste reanimiert werden. Sie wurde im Anschluss medizinisch erstversorgt und mithilfe des Rettungshubschraubers C17 nach Landeskrankenhaus St. Pölten geflogen. Zu diesem Zeitpunkt war sie ansprechbar. Nach aktuellem Stand sind keine näheren Informationen zum Gesundheitszustand des Mädchens bekannt.