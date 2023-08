Ob 2005, 2009, 2012 oder 2016, als sogar das Bundesheer mit rund 130 Soldaten im Einsatz war. Mehrfach wurde die Stanz in den vergangenen Jahren vom Hochwasser heimgesucht. Als in der vergangenen Woche die Südsteiermark unter den Wassermassen litt, wurden auch in der Stanz Erinnerungen wach. "Wir hatten diesmal Glück. Hätte es einen halben Tag länger geregnet, wäre das Wasser wieder über die Ufer getreten", sagt Bürgermeister Fritz Pichler. So blieb es bei fünf Kleinschäden.