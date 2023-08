Wenn die Temperaturen steigen, ist ein kühler Kopf gefragt. Da wundert es nicht, dass der Kapfenberger Frauentreffpunkt 60+ am Montagvormittag in die begrünte Parklandschaft des Pflegeheims Johann-Böhm-Straße lud. Alle zwei Wochen treffen sich die Frauen, die das 60. Lebensjahr bereits hinter sich gelassen haben, zum gemeinsamen Plaudern, Spielen und Musizieren. In der Regel im Pfarrsaal der Pfarre St. Oswald, mitunter aber auch an anderen Orten in Kapfenberg.