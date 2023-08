Aus dem Händeschütteln kam Michaela Lindthaler am vergangenen Wochenende kaum heraus. Hunderte, vermutlich sogar noch mehr, Gratulanten stellten sich im gleichnamigen Kaffeehaus im Kapfenberger Stadtteil Apfelmoar ein. Dort ging nach insgesamt 74 Jahren mit einem zweitägigen Festakt und jeder Menge Musik eine Ära zu Ende. Bereits 1949 hatte Karl Lindthaler am Hauptplatz eine Bäckerei und Konditorei eröffnet, mit dem Pensionsantritt von Michaela Lindthaler wurde nun das letzte Kapitel der erfolgreichen Familiengeschichte geschrieben.

"Ich folge meinem Mann Bernd mit einem guten Gefühl in die Pension, auch wenn ich alle Gäste vermissen werde", sagte Michaela Lindthaler anlässlich der Feierlichkeiten. Ob aus Kapfenberg, St. Marein, St. Lorenzen, Thörl, Mariazell, Fischbach, Leoben oder Mürzzuschlag. Aus allen Himmelsrichtungen waren die Gäste in den vergangenen Jahren nach Apfelmoar gepilgert, um das umfangreiche Frühstücksangebot in Anspruch zu nehmen, Brötchen und Mehlspeisen zu kosten, zur Zeitung zu greifen oder das Gespräch mit anderen Gästen und Personal zu suchen. "Wir haben so viele Menschen kennengelernt. Mit all ihren Kanten, Bedürfnissen, Sorgen und Freuden", sagte Michaela Lindthaler.

Bernd Lindthaler übernahm 1973

Einigen Gästen dankt sie in einer eigenes aufgelegten Festschrift sogar persönlich, lässt dabei aber auch die Geschichte des Kaffeehauses nicht außen vor. Auf die Eröffnung im Jahr 1949 folgten mehrere Entwicklungsschritte, ehe Bernd Lindthaler 1973 das Café in der Altstadt übernahm. Das Kaffeehaus entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem beliebten Treffpunkt für Gäste aus allen Schichten, wurde bis 2005 um das angrenzende Verkaufsgeschäft der Firma Hollik erweitert und wuchs 2008 um einen weiteren Standort: jenen in Apfelmoar.

Als Bernd Lindthaler 2010 seinen Ruhestand antrat, war der Standort in der Altstadt Geschichte. Michaela Lindthaler konzentrierte sich fortan - weiterhin mit der Unterstützung ihres Mannes - auf das Café in Apfelmoar, wo nun eine mehr als sieben Jahrzehnte andauernde Ära endete. Selbst wenn die Kinder Matthias, Anna und Jakob über viele Jahre hinweg mitangepackt haben, so hat das Trio seine berufliche Erfüllung außerhalb der Gastronomie gefunden.

Aus diesem Grund kommen nun Ingrid und Charly Rinnhofer zum Zug, die die direkte Nachfolge von Familie Lindthaler antreten und den Namen des Lokals beibehalten. "Michi, Bernd und ihr Team haben hier genau das Café geschaffen, das meinen Vorstellungen entspricht. Es ist mir ein besonders Anliegen, dieses Café in ihrem Sinne weiterzuführen", sagte Charly Rinnhofer.