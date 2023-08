Seit mehr als einem Jahr ist Konditor Stefan Feigl in Langenwang aktiv, wo er nicht nur eine große Anzahl an Stammkunden versorgt, sondern auch eine breite Palette an Torten, Törtchen und anderen Süßigkeiten anbietet. Ab sofort sind auch die Noschkugeln Teil seines Sortiments, die an Heimatdichter Peter Rosegger erinnern sollen und anlässlich seines 180. Geburtstags auf den Markt kommen. "Uns war es wichtig, dass wir nicht nur einmalig etwas machen, wie zum Beispiel eine Geburtstagstorte, sondern langfristig ein Mitbringsel aus der Region anbieten", sagt Feigl.