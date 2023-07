Das schlechte Wetter sorgte am Dienstag für einen großen Andrang im Kapfenberger Hallenbad, wo die Lage gegen 13.25 Uhr aber plötzlich ernst wurde. Eine Vierjährige aus Wien dürfte unbemerkt ins Schwimmbecken gegangen sein, wo sie unter die Wasseroberfläche gezogen wurde und nicht mehr selbstständig auftauchen konnte. Der 46-jährige Vater hielt sich, so die Polizei, zu diesem Zeitpunkt mit einem weiteren Kind an einem anderen Ort im Schwimmbad auf. Andere Badegäste nahmen das regungslose Mädchen aber wahr und zogen es aus dem Wasser – da griff dann auch Fritz Birnbaum ins Geschehen ein: "Ich habe auf einmal einen Tumult wahrgenommen, war aber auf der anderen Seite des Bads."