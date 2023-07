Die Tourismusbranche ist hart umkämpft, egal ob im Winter oder im Sommer. Gute Schneelage, angenehmes Wetter oder ein ansprechendes Panorama reichen oft nicht mehr aus, um Wanderer, Mountainbiker oder auch einfach nur Naturgenießer in eine Region zu locken. Besonders wichtig für Touristiker sind dabei aber auch immer Familien mit Kindern. Denn ein gelungener Ausflug, von dem die Kleinen noch Tage später reden, kann schon ausreichen, um die nächste Reise in eine Tourismusregion in die Wege zu leiten.