Er kostet stolze 550.000 Euro, schafft bis zu 150 Kilometer im Sammelbetrieb und spart pro Jahr 56 Tonnen CO 2 ein. Die Rede ist von der jüngsten Anschaffung der Firma Saubermacher am Standort Kapfenberg, wo Lkw-Fahrer Mario Schapfel nach 31 Jahren im Dienst künftig mit einem E-Fahrzeug ausrückt. "Es ist mir ein großes Anliegen, umweltfreundliche Lösungen für die Abfalltransporte zu implementieren", sagt Saubermacher-Gründer Hans Roth. Außerdem, so Roth, spare der neue E-Lkw ja nicht nur CO 2 , sondern auch Lärm ein: "Gerade in der Stadt ist Lärm auch eine Umweltbelastung."