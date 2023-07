Herr Illko, Sie galten schon früh als großes Gitarrentalent. Wie aber sind Sie zur Musik und zur Gitarre gekommen?

MARKUS ILLKO: Ein wenig bin ich vorbelastet, mein Großvater war Musiker. Mit 13 Jahren begann ich an der Musikschule Kapfenberg mit dem Gitarrenunterricht und mit 14 dann Privatunterricht beim bekannten Gitarristen Arnoldo Moreno. Drei Jahre später absolvierte ich die Aufnahmeprüfung an der Grazer Musikuniversität und studierte dort klassische Gitarre, danach war ich einige Jahre in Barcelona und studierte Flamenco-Gitarre.