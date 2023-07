Vor allem die Diskussion um die Schließung der S-Bahn-Haltestelle in Hönigsberg dominierte zuletzt die öffentliche Wahrnehmung, doch auch abseits davon gibt es für den Bahnverkehr noch Luft nach oben. Das empfinden zumindest die Freiheitlichen so, die den sogenannten Regionalexpress (REX) ins Visier nehmen. Dieser halte zwar in Krieglach, Mitterdorf, Wartberg, Kindberg, St. Marein-St. Lorenzen sowie in Kapfenberg, nicht aber in Allerheiligen und Langenwang.