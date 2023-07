Eine Ferienwoche mit Motorsäge, Zeltlager und Schweinsbraten

Das Bergwaldprojekt lockt Freiwillige aus ganz Österreich, Spanien und Schottland an, die in mühevoller Kleinarbeit den Wald am Stuhleck durchforsten. So wollen sie etwas Abwechslung in die Fichten-Monokultur bringen.