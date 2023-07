Vier Vakuum-Lichtbogenöfen hat die Breitenfeld Edelstahl AG aktuell in Betrieb, bald kommt ein fünfter hinzu. Dafür nimmt das in Mitterdorf angesiedelte Unternehmen 7,5 Millionen Euro in die Hand, um bis Mitte 2024 den fünften Lichtbogenofen zu errichten. "Mit diesem zusätzlichen Ofen sind wir nun im Besitz von insgesamt fünf Anlagen und können damit unsere Umschmelzkapazität von derzeit 13.000 auf insgesamt 15.000 Tonnen pro Jahr erhöhen", sagt Andreas Graf, der Technische Vorstand von Breitenfeld.