Seit vergangenem August beschäftigt die Teergrube an der westlichen Stadteinfahrt von Mürzzuschlag Bevölkerung und Politik gleichermaßen. Weil sich das Grundstück im Eigentum des Landes befindet, ist dieses auch für die Sanierung zuständig. Bis die dazugehörigen Untersuchungen im Frühjahr 2024 abgeschlossen sind, soll das Aufbringen eines Textilvlieses und einer bioaktiven Kompostschicht weiteren Austritt von Teer sowie Geruchsbelästigungen verhindern.

Dem Gemeinderat von Mürzzuschlag geht das allerdings nicht schnell genug, weshalb er nun einstimmig eine Resolution an das Land beschloss. Die Mandatare fordern einen Bericht über die bisherigen Erkenntnisse, vor allem im Hinblick auf die Einflüsse auf Gesundheit und Umwelt, die Nutzungsmöglichkeiten für die Zukunft und Einblicke in den Zeitplan. Außerdem solle sich das Land um die vollständige Entsorgung des kontaminierten Materials kümmern. "Die Geruchsbelastung an heißen Tagen ist nahezu unerträglich, es ist eine sofortige Abhilfe erforderlich", sagt Bürgermeister Karl Rudischer.

Radweg beeinträchtigt

Daran haben auch die bisher gesetzten Maßnahmen nichts geändert. Vielmehr wurde das Material in der Teergrube nochmals in Bewegung gebracht, als dort Mitte Mai ein Bagger bei Sondierungsmaßnahmen versank. Ende Mai wurde die Fläche mit einer Folie abgedeckt und mit Hackgut zusätzlich isoliert. "Wenige Tage später ist weiteres Teermaterial unter der Plane hervorgetreten und hat den Radweg beeinträchtigt", sagt Rudischer, woraufhin das Land eine zusätzliche Asphaltwulst aufbrachte.

Dass die bisherigen Maßnahmen ausreichen, glaubt Vizebürgermeister Arnd Meißl (FPÖ) nicht. Er spricht von "kosmetischen Maßnahmen, die keinesfalls die Gefahr beheben", zumal die Teergrube bis unter die frühere Billa-Filiale reichen soll: "Das ist auch der Grund, warum sich das Gebäude teilweise senkt." Die Grünen rund um die Mürzzuschlager Landtagsabgeordnete Lara Köck nehmen ebenso das Land in die Pflicht und warnen vor einer "Dauerbeobachtung, es braucht jetzt Taten statt Worte."