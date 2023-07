Die Liste an prominenten Musikern, die aktuell in der Region Station machen, ist lang und reicht von Paul Pizzera und Otto Jaus über Hansi Hinterseer bis hin zu Melissa Naschenweng. Am Freitagabend gesellte sich auch Lemo hinzu, der in der Breitenau gewissermaßen die Nachfolge von Chris Steger antrat. Dieser hatte sich im Vorjahr die Ehre gegeben und so den Startschuss für das alljährliche Open Air gegeben, an dem sich heuer auch The Strings und Die Fürsten beteiligten.