Am Donnerstagabend heizten Melissa Naschenweng & Co. dem Publikum auf dem Brucker Hauptplatz noch ordentlich ein, am Freitag war dort dann die städtische Feuerwehr zur Stelle. Sie beging nämlich ihr 155-Jahr-Jubiläum und holte eigens einen Stargast nach Bruck. Diesmal aber nicht aus der Welt der Schlager- und Volksmusik, sondern vielmehr aus dem technischen Bereich: Die Übergabe von Österreichs modernster Teleskopmastbühne namens "TMB F45 XR" wurde mit einem Platzkonzert des Blasorchesters der Stadt Bruck gefeiert.