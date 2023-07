Es war im Jahr 2017, als sich Kristina Pillhofer aus Bruck und Philipp Reisinger aus Kapfenberg in einem Brucker Café kennengelernt hatten. Aus der Bekanntschaft wurde rasch Liebe, und vor Kurzem wurde in Bruck geheiratet. Das junge Paar hat auch bereits zwei Buben, Finn mit dreieinhalb und Lian mit einem Jahr, die ihre Eltern ganz schön auf Trab halten. Auch das neu bezogene Haus erfordert momentan noch viel Zeit, aber geflittert wird trotzdem, und zwar wird sich die junge Familie gemeinsam in Italien von den Anstrengungen der letzten Monate erholen.