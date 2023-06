Am 14. Jänner 2019 war eigentlich alles fix: Da verkündete die damalige Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau (VAEB) ihre Pläne, ein Rehazentrum für Stoffwechselerkrankungen in Mürzzuschlag zu errichten. Seitdem hat sich viel getan. Die Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben dafür gesorgt, dass die veranschlagten Kosten von 25 Millionen Euro nicht zu halten waren und das Projekt immer wieder nach hinten verschoben wurde.