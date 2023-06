Das Estadio San Mamés in Bilbao ist als Kathedrale des Fußballs bekannt. Dort einmal im Leben einlaufen zu können, gilt als Traum etlicher Fußballer. Für eine elitäre Runde österreichischer Kicker ging dieser Wunsch nun in Erfüllung. So nahm die Auswahl der Notare nicht nur an der WM im Baskenland teil, sondern zog dort sogar ins Finale ein und unterlag erst im Elfmeterschießen Italien. "Das war ein unglaubliches Erlebnis. Alles war sehr professionell aufgezogen", sagt der in Kapfenberg ansässige Immobilienmakler Klaus Sommerauer.