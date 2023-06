Wie das Wetter sein wird, können Kerstin und Peter Matauschek noch nicht sagen. Abgesehen davon steht der Plan für das anstehende Bründln am Pogusch aber fest, wenn am 26. und 27. August dort das für Peter Matauschek "romantischste Wander-Musik-Kulinarik-Festival Europas" über die Bühne geht. Erstmals 2019 ausgetragen, sorgt Ausgabe Nummer vier wieder für einen bunten Mix aus Pop- und Volksmusik, jeder Menge Entspannung und der passenden Verpflegung, zumal sich die am Bründlweg angesiedelten Bauern einbringen. "Neu ist zum Beispiel unser Warm-Up-Yoga, wo sich die Gäste in zehn Minuten die notwendige Energie fürs Bründln holen sollen", sagt Peter Matauschek.