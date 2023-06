Wenn ab 30. Juni die beliebte Veranstaltungsreihe "4 in the City" in der Kapfenberger Innenstadt über die Bühne geht, ist Walter "Walzi" Palmar mit seinem Lokal Palmars wieder mit von der Partie - allerdings zum letzten Mal. Nach 20 Jahren in der Gastronomie zieht Palmar einen Schlussstrich unter diesen Lebensabschnitt, der 2003 als absoluter Quereinsteiger begonnen hatte. Damals übernahm Palmar das Kulturcafé Qualtinger von Christian Pirker, ehe das Lokal im Juni 2016 - inmitten des EM-Trubels - unter neuem Namen auf den Hauptplatz übersiedelte. "Dass ich dort aber noch in zehn Jahren hinter der Theke stehe, kann ich mir nicht vorstellen. Dieser Entschluss ist in den letzten ein, zwei Jahren in mir gereift", sagt Palmar.