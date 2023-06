Angefangen hat einst alles mit fünf Tennisspielern in Aflenz, heute ist der mittlerweile in Kapfenberg angesiedelte Verein Sportbündel aus der heimischen Sportlandschaft nicht mehr wegzudenken. Wenn er am Samstag (10 Uhr) mit einem großen Fest im Kapfenberger Freibad sein 15-Jahr-Jubiläum feiert, werden Petra und Martin Sommerauer den einen oder anderen Moment für eine kleine Zeitreise nutzen. "Wir waren vor 15 Jahren in den diversen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung unterwegs und haben gesehen, dass einfach ein Bedarf da ist, außerhalb der Einrichtungen einen Ausgleich zu schaffen", sagt Martin Sommerauer.