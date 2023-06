Keinen ruhigen Start in die neue Woche erlebte die Freiwillige Feuerwehr St. Marein/Mürztal, wurde sie doch am Montagabend gegen 22.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich des Voglsteign-Kreisverkehrs gerufen. Aus unbekannter Ursache war dort der Lenker eines Kleintransporters in Fahrtrichtung Kapfenberg mit dem Kreisverkehr kollidiert.