Die Lage zwischen Leoben, Bruck und Graz sowie die Anbindung an die S 35 und das Bahn-Netz sorgen dafür, dass sich die Gemeinde Pernegg seit mehreren Jahren über Zuzug freuen darf. Alleine in den letzten fünf Jahren kamen rund 330 Personen neu hinzu, mit dem Zuzug verbunden ist aber auch die steigende Nachfrage nach Wohnraum und der entsprechenden Kinderbetreuung. "Ende 2021 waren wir an dem Punkt, dass die Plätze in unseren beiden Kindergärten zur Gänze vergeben waren", sagt Bürgermeisterin Eva Schmidinger.