Versorgungssicherheit und die Unabhängigkeit von externen Energielieferanten sind spätestens seit dem letzten Jahr vielerorts immer wieder ein Gesprächsthema. In Mürzzuschlag beschäftigt man sich mit diesen Themen und den damit verbundenen Problemen und Herausforderungen schon länger. Die Stadtwerke der Gemeinde sind dabei in einer Vorreiterrolle. In den kommenden Jahren will man weitere Schritte setzten, um einen noch größeren Teil der Energie aus der eigenen Region zu erzeugen: Bis 2030 sollen 20 Millionen Euro in eigene Photovoltaikanlagen investiert werden. Durch diese Investitionen soll die eigene Stromerzeugung in Mürzzuschlag auf 20 Gigawattstunden (GWh) erhöht werden, wodurch der Durchschnittsbedarf von insgesamt 5000 Haushalten gedeckt ist.