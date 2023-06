So hat sich Geschäftsführer Günther Essenko das mit der neuen Sitzbank wahrlich nicht vorgestellt. Die Gemeinde Aflenz hatte die Naturerlebnis Bürgeralm GmbH nämlich gebeten, im oberen Bereich der Panoramastraße ein desolates Aussichtsbankerl zu erneuern. Gesagt, getan. "Wir haben einen Mitarbeiter, der gelernter Tischler ist", sagt Essenko. Also haben die Mitarbeiter der Bürgeralm ein rund 100 Kilogramm schweres Bankerl gebaut, um die alte Bank zu erneuern, was am Donnerstag der Vorwoche schließlich geschah.