Zweimal hat die Stadt Kapfenberg ihre neue Stadthalle in den vergangenen Tagen eröffnet. Auf das Konzert von Paul Pizzera und Otto Jaus folgte der offizielle Eröffnungsakt, gestaltet von der Musikschule, ehe am Samstag, den 10. Juni, auch Schlagerfreunde auf ihre Kosten kommen. Besonders im Rampenlicht steht dabei Hansi Hinterseer, der nach seiner Karriere als Skifahrer nunmehr auch die großen Schlager-Hallen füllt. Er wird fast eine Stunde lang alle seinen großen Hits präsentieren, es ist zugleich sein einziger Auftritt in der Steiermark. "Und einer seiner wenigen im Jahr 2023", freut sich Veranstalter Wolfgang Koinig.