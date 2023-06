Einst lebte im Mürzer Oberland ein Schäfer, den ein Wolf um seine geliebten Tiere brachte. Also zog der Schäfer ohne Schafe los, blieb dabei aber stets bescheiden und heilte mit seinem "Wunderbaum" nicht nur den König, sondern auch dessen Tochter - die er schließlich zur Frau nahm. Es sind Geschichten wie diese, vorgetragen von Waldhexe Eva-Maria Woldrich, die in diesen Tagen im Naturpark Mürzer Oberland wieder Hochkonjunktur haben. Immerhin feiert der Naturpark seit dem gestrigen Samstag seinen 20. Geburtstag. "In dieser Zeit ist viel passiert", sagt Obmann Siegfried Darnhofer.