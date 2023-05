Heldeco-Lehrlinge stellen Propeller für Boots-Wettbewerb in Kiel her

Der obersteirische Technologiebetrieb Heldeco fertigte Komponenten für die HTL Rennweg, die in Kiel an einem Boots-Wettbewerb an den Start ging. Während des Spezialprojekts hatten die Lehrlinge das Ruder fest in der Hand.