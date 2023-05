Gestern Nachmittag kam es zu einem folgenschweren Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto in Edelsdorf (Gemeinde Kindberg.) Ein 75-Jähriger bog auf dem Schanzsattelstraße L114 in Richtung Stanz im Mürztal ab und verlangsamte so naturgemäß den Verkehr hinter sich. Das habe eine 20-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag übersehen, so die Polizei. Sie fuhr mit ihrem Pkw einem 59-jährigen Motorradfahrer aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag von hinten auf.

Der Motorradfahrer wurde dadurch auf die Fahrbahn geschleudert und musste mit schweren Verletzungen in das LKH Hochsteiermark/Bruck an der Mur eingeliefert werden. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt und ebenfalls dort behandelt. Im Einsatz standen das Rotes Kreuz mit Notarzt, die Polizei und die Freiwillige Feuerwehr Edelsdorf mit 23 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen.