Erst vor wenigen Tagen sorgte der Verkauf des Brucker Wirtschaftsparks an das Bahnlogistikunternehmen Innofreight für Aufsehen, zumal auch das angrenzende Europan-Gelände bebaut werden soll. Direkt neben dem Wirtschaftspark wurde in der vergangenen Woche außerdem die Kanzlei von Peter Zach und Reinhard Teubl neu eröffnet. "Wir glauben an den Standort", sagt Teubl. War man seit der Gründung 1937 immer in der Mittergasse angesiedelt, bezog die Kanzlei BZT - das B steht dabei für den 2019 in Pension gegangenen Erwin Bajc - eine alte Villa und erweiterte sie um einen modernen Kubus.