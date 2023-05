Freiwilliges Umweltjahr

18-Jährige arbeitet mit Vögeln in Not, "weiß jetzt, was ich will"

Die Jungvogelsaison bringt viel Arbeit für das Naturschutzzentrum in Bruck. Lisa Jenewein absolviert dort ihr freiwilliges Umweltjahr, das ihr als Orientierung für ihren weiteren Weg geholfen hat.