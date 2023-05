Fehlendes Personal, gesperrte Betten, zunehmender Ärztemangel und die demografische Entwicklung machen dem Pflegewesen zu schaffen. Als Gegenmaßnahme wurde vor einem Jahr das Projekt Community Nursing ins Leben gerufen, das in Kapfenberg dank Barbara Sterlinger, Barbara Rathgeb und Guido Prossegger gleich im Dreierpack daherkommt. Das Trio, alle drei kommen beruflich aus der Gesundheits- und Krankenpflege, hat einen klaren Auftrag: "Wir wollen den Menschen dabei helfen, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu leben - und vor allem gut zu leben."