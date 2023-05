Bereits im Herbst des Vorjahres wurden solide Betonfundamente errichtet, nun wird es mit der Erweiterung des Windparks auf der Pretulalpe ernst. In den kommenden Monaten werden nun nach und nach die einzelnen Anlagenteile geliefert und montiert. Die vier neuen Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 16,6 Megawatt werden jährlich rund 40 Millionen Kilowattstunden grünen Strom produzieren. "Mehr denn je sind wir davon überzeugt, dass die Windkraft einen wichtigen Beitrag zur Energiewende in unserem Land leisten kann und soll – auch in alpinen Lagen", sagt Georg Schöppl, Vorstandssprecher der Österreichischen Bundesforste (ÖBF).