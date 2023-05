Ob mit dem Pflegeheim für Demenzkranke in St. Barbara oder den Community Nurses in Kapfenberg, das regionale Gesundheitswesen steht vor Veränderungen. Nach wie vor akut ist die Situation auch bei den niedergelassenen Ärzten, weil auch in Kindberg mit Juli eine Stelle nachzubesetzen ist, wenn Brigitte Stöger nach Rudersdorf im Burgenland übersiedelt. "Zwei Ärzte können nicht die Arbeit von vier Ärzten erledigen", sagt Ärztesprecher Günther Hirschberger, zumal der Kindberger Arzt Gerhard Antensteiner vor einem Jahr seinen – mehrfach nach hinten verschobenen – Ruhestand angetreten hat.