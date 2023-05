Mit fast 2000 Teilnehmern war das langersehnte Comeback des Brucker Businesslaufs am Donnerstagabend ein voller Erfolg. Die sportlichen Damen und Herren trotzten dabei dem Regen, vielfach bekleidet mit einem Regenmantel, der erst im Laufe der 4,7 Kilometer abgelegt wurde. Dass ein paar Läufer allerdings mit einer Uniform des Bundesheeres an den Start gingen, offensichtlich vom Jägerbataillon 18 in St. Michael, und auf der Strecke auch ein Sturmgewehr mit sich führten, sorgte mitunter für fragende Gesichter. Noch am Freitag meldeten sich mehrere Teilnehmer und Besucher bei der Kleinen Zeitung. Ihr Tenor: "Was steckt hinter der Aktion? Muss das wirklich sein?"