Noch bevor die Veitscher Brunnalm am Samstag ihr Kinderland eröffnet, beschäftigt der mehr als sechs Millionen Euro schwere Ausbau des Winter- und Sommerbetriebs die Politik in St. Barbara. "Leider war die letzte Saison wetterbedingt mies, das gilt vor allem für Dezember und Jänner", sagte Bürgermeister Jochen Jance. Die Marke von 40.000 Besuchern wurde deutlich verpasst, lediglich 20.000 Gäste in der abgelaufenen Skisaison sorgen dafür, dass das Skigebiet - es gehört der Gemeinde - finanzielle Probleme bekommt. "Wenn das Wetter zum Beispiel am 6. Jänner schlecht ist, fehlen gleich einmal 20.000 Euro Umsatz", sagte Jance.